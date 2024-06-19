Україна та ЄС завершили роботу над текстом угоди про безпекові гарантії

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо угоди про безпеку з ЄС із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

"Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року", - зазначено в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Переговорні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.