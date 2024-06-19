Держава Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Глобального саміту миру - Зеленський

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Держава Антигуа і Барбуда, представники якої не брали участі у Глобальному саміті миру, приєдналася до підсумкового комюніке саміту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у середу.

За його оцінкою, це "свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме".

Зеленський переконаний, що "дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство. Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру".