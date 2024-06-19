На Донеччині через обстріли загинув один мирний житель, троє дістали поранення - ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок нічних обстрілів у Донецькій області одна людина загинула, троє поранені, зафіксовано численні руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику і будинок у Гострому. Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Зарічному", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За даними ОВА, у Бахмутському районі в Часовоярській громаді поранена людина, пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. У Торецькій громаді пошкоджені 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному та 1 у Торецьку. Ще 1 будинок пошкоджений у Сіверську.

"Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 25 дітей", - поінформував Філашкін.