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09:54 19.06.2024

Немчінов очолив міжвідомчу робочу групу з організації призову військовозобов'язаних на військову службу

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Немчінов очолив міжвідомчу робочу групу з організації призову військовозобов'язаних на військову службу

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов очолив міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов'язаних громадян на військову службу під час мобілізації.

Згідно з постановою №707 від 18 червня, уряд створив міжвідомчу робочу групу, визначив її головою міністра Кабінету Міністрів, заступником голови - заступника міністра оборони, а також включив до її складу перших заступників і заступників міністрів інших профільних центральних органів виконавчої влади.

Згідно з документом, міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань: готує пропозиції та рекомендації щодо залучення військовозобов'язаних для доукомплектування сил оборони; координує організацію сповіщення органами виконавчої влади, їхніми територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями військовозобов'язаних про їх призов на військову службу, а також організацію їх призиву на військову службу; бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції; подає уряду розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

Теги: #немчінов

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