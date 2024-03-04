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10:22 04.03.2024

Немчінов: Рано чи пізно ми прийдемо до маленьких міністерств, де будуть винятково питання формування політики

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Немчінов: Рано чи пізно ми прийдемо до маленьких міністерств, де будуть винятково питання формування політики

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов вважає, що рано чи пізно уряд прийде до того, що будуть маленькі міністерства, де вирішуватимуться виключно питання формування політики.

"Якби ми говорили в умовах мирного стану, в умовному 2021 році, я сказав би, що це зараз треба робити й негайно. Тому що ми могли би швидко сформувати Центр уряду і так далі. Зараз, в умовах воєнного стану, мені здається, ми повинні концентруватися передусім на функціях безпеки та оборони", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо ймовірної зміни структури уряду та переформатування міністерств.

На його думку, рано чи пізно уряд прийде до того, що будуть маленькі за обсягом міністерства, де будуть виключно питання формування політики і, можливо, у виняткових випадках, реалізації політики в умовному Міністерстві оборони, а також діятимуть відповідні профільні агентства та служби.

"Але я не думаю, що нам треба зараз створювати, як у Великій Британії, кілька сотень агенцій і все переформатовувати. Так, напевно, якісь точкові зміни потрібні. Якщо буде прийнято політичне рішення, ми це зорганізуємо. Але питання в тому, що ми вже стикалися з тим, що механічні якісь скорочення не завжди дають позитивний результат", - додав міністр.

Водночас, за його словами, зараз на експертному рівні активно триває процес обговорення типової стандартизованої системи структури міністерств.

"Тобто, щоб політика формувалася директоратами політик, реалізовувалася департаментами, і, відповідно, обслуговуючий персонал, поки ми не прийшли до великого Центру уряду, щоб він зосереджувався в підрозділі, який координується з державним секретарем і забезпечує цю діяльність", - розповів Немчінов.

Як повідомлялося, Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

Теги: #формування #міністерства #немчінов

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