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10:42 04.03.2024

Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

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Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляє, що програма підтримки України Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів на державну службу, проведення реформи оплати праці й упровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) у 2025-2026 роках.

"Ми зараз у рамках Ukraine Facility взяли на себе частину зобов'язань щодо продовження реформи державного управління. (...) Три показники. Ukraine Facility передбачає, що ми виконуємо якісь часові показники й отримуємо наступний транш. Згідно з цією програмою законодавча підготовка відновлення конкурсів (на державну службу - ІФ-У) має відбутися в другій половині 2025 року, а відновлення самої конкурсної процедури - у 2026 році, також є реформа оплати праці та впровадження HRMIS (відповідно, 2025 і 2026)", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що уряд і так планував реалізовувати ці реформи, але тепер усе регламентовано за часом й етапністю.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Європейський Союз остаточно схвалив 4-річну програму підтримки України на EUR50 млрд. Передбачається, що подальше надходження фінансування за Ukraine Facility залежатиме від виконання українською стороною Плану України.

Теги: #немчінов #ukraine_facility

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