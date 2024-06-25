В уряді вже розроблено низку рішень для ефективного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявляє, що в українському уряді вже розроблено низку рішень, які запустять розгалужену внутрішню інфраструктуру для забезпечення ефективного переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу.

"Сьогодні офіційно стартував переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу. Україна розпочинає переговори підготовленою. Так, в уряді вже розроблено низку рішень рішення що запустять розгалужену внутрішню інфраструктуру для забезпечення ефективного переговорного процесу", - написав Немчінов у телеграм-каналі.

За його словами, завдяки співпраці з партнерами за останні два роки сотні українських державних службовців пройшли навчання, яке допоможе ефективно проводити переговори.