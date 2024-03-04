Потрібно запускати конкурси на нові призначення для категорії "А", а для перепризначень встановити розумні терміни - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов вважає, що в разі поновлення конкурсних відборів на державну службу категорії "А" потрібно відстрочити конкурси на посади, які вже заповнені в умовах воєнного стану.

"Найбільш чутливим для наших партнерів є питання державних службовців категорії "А". Думаю, якщо народні депутати внесуть зміни до законодавства, яке дозволить це зробити, можна знайти механізм. Ми зараз провели конкурс на голову НАЗК, і в принципі можна організувати конкурсну процедуру для держслужбовців категорії "А". Але що стосується тих держслужбовців, які зараз вже призначені в умовах воєнного стану, то їхнє перепризначення потрібно дуже акуратно виписати в законодавство. Тому що комісія вищого корпусу – це, здається, семеро людей, які зараз фізично мають пропустити кілька десятків призначень. Тобто, грубо кажучи, треба запускати конкурси на нові призначення, а для перепризначень встановити, як пишеться в юриспруденції, певні розумні терміни", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо відновлення конкурсних відборів на посади держслужби категорії "Б" і "В" міністр зазначив, що в цьому питанні є комплексна проблема.

"Наприклад, у прифронтових областях це питання з безпекою, а на територіях відносної безпеки це питання наявності / відсутності броні в чоловіків і конкурентності заробітної плати в територіальних органах і місцевих державних адміністраціях для жінок. Тому тут треба думати. Але насправді, крім прифронтових територій, ми можемо як другий етап розпочати в умовно безпечних регіонах із категорії "Б", а потім перейти на категорію "В", - заявив він, зауваживши, що навряд чи це буде цього року.

Коментуючи можливі зміни до процедури проведення конкурсів на держслужбу, Немчінов заявив, що треба збільшувати вагу співбесід з майбутнім керівником або із самою конкурсною комісією щодо переможця, а також розглянути питання встановлення випробувальних термінів під час призначення.

На запитання, що він думає про введення в комісію вищого корпусу держслужби іноземців, міністр заявив, що якщо людина добре знає ситуацію в Україні та є експертом, вона може бути в складі комісії.

"Але якщо ми візьмемо просто людину, яка є доктором філософії в публічному адмініструванні, але не розуміє, як працює українська "урядова машина", чи в принципі, що таке державна служба в Україні, просто за формальними підставами, я тоді не дуже в захваті від такої ідеї", - додав Немчінов.

Як повідомлялося, з 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби й посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору. Станом на кінець 2023 року без конкурсного відбору було призначено на посади 49,9 тис. держслужбовців, з них 84 особи – держслужбовці категорії "А", 10 725 осіб – категорії "Б" та 39 106 осіб – категорії "В".

У серпні 2023 року голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина заявила, що є всі технічні й організаційні можливості для відновлення конкурсів у всіх державних органах. У грудні того самого року Алюшина виступила за вдосконалення й повернення конкурсної процедури на держслужбі.

6 лютого 2024 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко спрогнозував відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але заявив, що процедура потребує низки змін.