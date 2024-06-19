Події

01:03 19.06.2024

Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

1 хв читати
Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

Міністр юстиції України Денис Малюська спростував фейки, що розповсюджуються, про нібито відмову військовозобов'язаним у наданні державних послуг без військового квитка.

"У тг каналах із посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включаючи послуги нотаріусів або драцс-ів). Це класичний фейк та іпсо", - написав він у фейсбуці.

Однак він зазначив, що окремі послуги вже обмежені, а окремі обмежуватимуться, але точно не за списками, опублікованими та придуманими телеграм-каналами.

"Не ведіться і стежте за нормативно-правовими актами", - наголосив він. 

Теги: #україна #малюська #держпослуги #спростування #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:13 18.06.2024
Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

22:57 18.06.2024
Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

05:06 18.06.2024
Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

03:37 18.06.2024
Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

02:34 18.06.2024
Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

01:01 18.06.2024
Столтенберг: Мирний саміт у Швейцарії продемонстрував широку міжнародну підтримку Україні

Столтенберг: Мирний саміт у Швейцарії продемонстрував широку міжнародну підтримку Україні

00:09 18.06.2024
У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

23:38 17.06.2024
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

23:17 17.06.2024
ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

23:10 17.06.2024
Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

ОСТАННЄ

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Генштаб ЗСУ: Війська РФ активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському

Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Графіки відключень е/е в середу діятимуть цілодобово - "Укренерго"

ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА