Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

Міністр юстиції України Денис Малюська спростував фейки, що розповсюджуються, про нібито відмову військовозобов'язаним у наданні державних послуг без військового квитка.

"У тг каналах із посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включаючи послуги нотаріусів або драцс-ів). Це класичний фейк та іпсо", - написав він у фейсбуці.

Однак він зазначив, що окремі послуги вже обмежені, а окремі обмежуватимуться, але точно не за списками, опублікованими та придуманими телеграм-каналами.

"Не ведіться і стежте за нормативно-правовими актами", - наголосив він.