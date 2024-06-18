ВР ухвалила за основу законопроєкти про звільнення від ПДВ і митних платежів товарів для виробництва машин для розмінування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та за основу законопроєкти, які передбачають звільнення від ПДВ і митних платежів на ввезення товарів для потреб виробництва і ремонту машин механізованого розмінування.

Як повідомив у телеграмі член фракції "Голос" Ярослав Железняк, відповідні законопроєкти № 11258 і 11259 про зміни до Податкового та Митного кодексів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок підтримали 308 і 297 народних депутатів відповідно.

"Законопроєктами пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, звільнити від оподаткування митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів, у тому числі машинокомплектів), що ввозяться суб'єктами господарювання для використання у власній виробничій діяльності з виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування", - уточнив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та інших галузей економіки.