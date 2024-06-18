Рекордна кількість офіцерів-випускників цьогоріч поповнить Сили оборони України - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров разом із президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським привітали завершення навчання випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони України.

"Цього року рекордна кількість – 100 та 1 захисник – поповнять лави Збройних сил, Національної гвардії, Державного космічного агентства, Державної прикордонної служби та інших складових Сил оборони України. Хлопці та дівчата здолали непростий шлях навчання у надзвичайно складний історичний період для нашої країни", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр також подякував керівництву, професорсько-викладацькому складу та всім, хто доклав зусиль для організації навчального процесу.

"Сьогодні саме випускники університету очолюють підрозділи Збройних сил України та інших військових формувань, які відіграють вирішальну роль у протистоянні агресору. Дякую кожному та кожній за вашу незламність, витримку, лідерські якості та патріотизм", - зазначив він.