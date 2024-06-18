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16:53 18.06.2024

ВР має намір передати Міноборони і Генштабу ЗСУ повноваження Кабміну про передислокацію військових частин

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ВР має намір передати Міноборони і Генштабу ЗСУ повноваження Кабміну про передислокацію військових частин

Верховна Рада має намір передати Міністерству оборони та Генеральному штабу Збройних сил України повноваження Кабміну ухвалювати рішення про передислокацію військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій ЗСУ під час воєнного стану.

Як повідомив у телеграмі член фракції "Голос" Ярослав Железняк, відповідний законопроєкт №11257 у першому читанні підтримали 265 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Згідно із законопроєктом, під час дії воєнного стану передислокація військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня об'єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу ЗСУ за погодженням із Міністерством оборони.

Теги: #железняк #верховна_рада

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