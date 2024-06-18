Події

16:22 18.06.2024

ВР підтримала законопроєкт про "клуб білого бізнесу" в 2-му читанні

2 хв читати
ВР підтримала законопроєкт про "клуб білого бізнесу" в 2-му читанні

Верховна Рада схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, за відповідності яким підприємство потрапляє до Переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - "клубу білого бізнесу".

Відповідний проєкт закону на пленарному засіданні у вівторок у цілому підтримали 263 народні депутати (за необхідного мінімуму 226 голосів), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, правка про рекомендацію уряду щодо бронювання 25% співробітників підприємств, що входять до "клубу білого бізнесу", "злетіла" (223 голоси).

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується запровадити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які матимуть низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До переліку увійдуть юридичні та фізичні особи-підприємці, резиденти "Дія.City", які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з огляду на систему оподаткування (зокрема, вимоги до сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Згідно із законопроєктом, платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги, як мораторій на документальні перевірки (окрім деяких видів), скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування, а також індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів.

Крім того, за платником податків буде закріплено комплаєнс-менеджера, з яким можна буде взаємодіяти, зокрема, з використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі в режимі відеоконференції.

Планується, що ведення зазначеного переліку забезпечуватиме Держподатслужба України. На її сайті буде доступний відкритий перелік даних платників і список критеріїв, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме налагодженню партнерських відносин між платниками податків і контролюючим органом, а також забезпечить соціальну справедливість під час врегулювання податкових відносин.

Як повідомлялося, Верховна Рада 24 квітня 2024 року прийняла за основу законопроєкт №11084 про створення "Клубу білого бізнесу" та переліку критеріїв до нього. Тоді цей документ підтримали 270 депутатів.

До другого читання законопроєкт значно доопрацьовано спільно з бізнес-асоціаціями та експертами, а всі їхні зауваження та рекомендації мають бути враховані. Також було покращено норму про амортизацію обладнання для бізнесу.

Згідно з висновком засідання фінкомітету парламенту щодо зазначеного законопроєкту, з 399 правок і пропозицій, які були надані на розгляд комітету для доопрацювання документа до другого читання, було враховано лише 16, відхилено 383.

"Щодо питання бронювання для "клубу білого бізнесу": включено лише рекомендацію (не обов'язок!!!) для КМУ внести зміни у свою постанову щодо надання можливості бронювати таким підприємствам до 25% співробітників. Але ще раз - це рішення залишається на уряді", - писав Железняк у телеграм-каналі.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 18.06.2024
ВР має намір передати Міноборони і Генштабу ЗСУ повноваження Кабміну про передислокацію військових частин

ВР має намір передати Міноборони і Генштабу ЗСУ повноваження Кабміну про передислокацію військових частин

16:34 18.06.2024
ВР має намір дозволити поновлювати колишні військові звання офіцерам, до яких застосовували дисциплінарні стягнення

ВР має намір дозволити поновлювати колишні військові звання офіцерам, до яких застосовували дисциплінарні стягнення

16:23 18.06.2024
ВР схвалила створення Національної установи розвитку

ВР схвалила створення Національної установи розвитку

16:14 18.06.2024
ВР дозволила місцевим радам фінансувати Сили оборони

ВР дозволила місцевим радам фінансувати Сили оборони

15:55 18.06.2024
Нардепи викликали Костіна до ВР

Нардепи викликали Костіна до ВР

14:44 18.06.2024
ВР пропонують зняти ПДВ і ввізне мито на енергообладнання - законопроєкти

ВР пропонують зняти ПДВ і ввізне мито на енергообладнання - законопроєкти

20:13 17.06.2024
За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

14:40 14.06.2024
Економічне бронювання від мобілізації призведе до розколу суспільства - Фріз

Економічне бронювання від мобілізації призведе до розколу суспільства - Фріз

13:46 12.06.2024
У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

12:26 12.06.2024
У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

ОСТАННЄ

До 15 років позбавлення волі засуджено інформатора РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ біля Бахмута

Унаслідок авіаудару по Слатину в Харківській області поранена мирна жителька

Росіяни посилюють атаки, щоб вийти на межі Луганської області, - 3 ОШБр

За держзраду заочно засуджено двох екскерівників МВС України з Криму

"Харківобленерго" відновило електропостачання понад 2 тис. споживачів, які залишилися без світла через обстріли

Глава МВС ФРН попередила про зростаючі загрози в кіберпросторі

Поліція розпочала розслідування замаху на вбивство громадянина Казахстану в Києві

Перші міжурядові конференції ЄС з Молдовою та Україною відбудуться 25 червня в Люксембурзі

Функціонал е-бронювання в "Дії" буде запущено за кілька тижнів - Федоров

На Тернопільщині співробітники ДВБ викрили схему ухилення від мобілізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА