За держзраду заочно засуджено двох екскерівників МВС України з Криму

За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та міста Севастополя до 14 і 15 років позбавлення волі заочно засуджено двох колишніх керівників органів МВС України з Криму за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

"Прокурори в суді довели, що після окупації півострова засуджені зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до ворога, очоливши "управління МВС РФ по місту Севастополю" та "відділ МВС РФ по Гагарінському району міста Севастополя". Під час активної фази окупації півострова один із них зібрав працівників УМВС України в місті Севастополі та оголосив, що відомство виходить з підпорядкування МВС України та переходить у підпорядкування самопроголошеного мера міста Севастополя", - йдеться в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, своїми діями правоохоронці сприяли створенню та функціонуванню окупаційних органів внутрішніх справ на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.

Зазначається також, що до окупації півострова засуджені обіймали посади начальників Гагарінського та Балаклавського РВ УМВС України в Севастополі.