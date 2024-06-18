Події

15:55 18.06.2024

Нардепи викликали Костіна до ВР

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Нардепи викликали Костіна до ВР

Верховна Рада викликала на середу генерального прокурора Андрія Костіна для повідомлення інформації щодо майна його заступника Дмитра Вербицького, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада 216 голосами (з 150 необхідних) викликала генпрокурора Андрія Костіна на завтра 12:00 по доповіді щодо майна свого заступника пана Вербицького", - написав Железняк у телеграмі у вівторок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у подруги Вербицького знайшли майно на десятки мільйонів гривень, що не відповідає її офіційним доходам.

Теги: #железняк #костін #верховна_рада

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