Події

15:51 18.06.2024

Перші міжурядові конференції ЄС з Молдовою та Україною відбудуться 25 червня в Люксембурзі

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Перші міжурядові конференції ЄС з Молдовою та Україною відбудуться 25 червня в Люксембурзі

Віцерем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела координаційну телефонну розмову з віцепрем'єром з питань європейської інтеграції Молдови Крістіною Герасімов.

"Віцепрем'єри обговорили підготовку до проведення перших міжурядових конференцій ЄС з Молдовою та Україною, які відбудуться 25 червня в Люксембурзі, очікування від подальшого переговорного процесу", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра України.

Сторони також скоординували позиції щодо проведення подальших двосторонніх зустрічей з Європейською комісією в рамках скринінгу законодавства.

Теги: #люксембург #стефанішина #молдова

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