Події

23:10 17.06.2024

Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

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Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні та 32 авіаційні удари, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетні із застосуванням двох ракет і 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБ, задіяли 475 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив близько 2600 обстрілів за позиціями наших військ і населеними пунктами по ствольній та реактивній арт. мінометам, стрілецькій зброї та озброєнню бойових машин", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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