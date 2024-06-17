Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні та 32 авіаційні удари, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетні із застосуванням двох ракет і 32 авіаційних удари із застосуванням 39 КАБ, задіяли 475 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив близько 2600 обстрілів за позиціями наших військ і населеними пунктами по ствольній та реактивній арт. мінометам, стрілецькій зброї та озброєнню бойових машин", - йдеться у зведенні.