Капітан судна українець Салига потрапив під санкції США через постачання озброєння хуситам

Мінфін США в понеділок запровадив санкції проти майже десятка фізичних і юридичних осіб з Китаю та Оману, серед яких - капітан судна українець В'ячеслав Салига, який, на думку Вашингтона, причетний до постачання озброєнь заколотникам-хуситам.

"Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції стосовно двох фізосіб і п'яти структур, які сприяли закупівлям зброї для угруповання "Ансар Аллах", членів якого зазвичай називають хуситами", - ідеться в пресрелізі Мінфіну США.

Зазначено, що, крім цього, OFAC також запроваджує санкції проти однієї людини та однієї компанії, а також одного судна під прапором Камеруну, "які сприяли доставці товарів, продаж яких забезпечує важливий потік фінансування для хуситів, що допомагає їм у закупівлях зброї". Уточнюється, що капітан судна українець В'ячеслав Салига та обслуговуюча компанія Stellar Wave Marine L.L.C з ОАЕ також потрапили під обмежувальні заходи.

Санкції запровадили, зокрема, проти Алі Абдель-Вахаба Мухаммада аль-Вазіра, який перебуває в КНР, і його компанії Guangzhou Tasneem Trading Company Limited. Крім того, санкції запровадили щодо материнської компанії Tasneem Trading Company Limited, яка розташована в Гонконзі.

Санкції також торкнулися імпортно-експортної компанії International Smart Digital Interface, що базується в Омані.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу в Секторі Гази. Після цього хусити, які наразі контролюють значну частину Ємену, включно зі столицею Саною, а також деякими північними і західними територіями країни поблизу Саудівської Аравії, почали обстрілювати судна в Червоному морі. США й Велика Британія у відповідь регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені.