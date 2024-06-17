Події

19:42 17.06.2024

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим протягом доби - Генштаб ЗСУ

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Станом на 19:00 кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 89. Найбільше боїв відбулося на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.
На харківському напрямку тривають три бойові зіткнення в районі Вовчанська. Загалом за добу тут і біля Липців зафіксовано дев'ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти втратили 111 осіб живої сили. Також українські військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БПЛА противника.
Напруженою залишається ситуація на покровському напрямку. Від початку доби тут налічується вже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурмові дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі, - наразі відомо про 290 мертвих і поранених окупантів. Підрахунок триває.
П'ять разів цієї доби російські загарбники намагалися атакувати українські позиції на времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного та Урожайного.
На решті напрямків - без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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