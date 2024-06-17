Україна та Вірменія провели політичні консультації

У Києві відбулися політичні консультації за участю заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса та заступника міністра закордонних справ Республіки Вірменія Мнацакана Сафаряна.

Як повідомляє МЗС України, вірменську сторону було детально поінформовано про російську збройну агресію проти України, а також про підсумки Глобального саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

"Сторони обговорили актуальні питання українсько-вірменських відносин, зокрема шляхи активізації політичного діалогу, інтенсифікації двостороннього міжпарламентського співробітництва. У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість подальшого розвитку контактів на всіх рівнях, а також необхідність реалізації конкретних проєктів українсько-вірменської взаємодії", - йдеться в повідомленні.

Відбувся також обмін думками щодо регіональної безпеки.

Перебийніс поінформував вірменську делегацію про сучасний стан і перспективи європейської інтеграції України, а також наголосив на готовності обмінятися досвідом з Вірменією в цій сфері.

Під час консультацій сторони також обговорили питання взаємодії в рамках міжнародних організацій і визначили пріоритетні напрями співпраці на міжнародній арені.

"17 червня в Києві відбулися політичні консультації між міністерствами закордонних справ Вірменії та України. Під час консультацій розглянуто широкий спектр питань двостороннього політичного порядку денного, обговорено перспективи подальшої активізації співробітництва в галузях, що становлять обопільний інтерес. Сторони обговорили питання співробітництва в торговельно-економічному, договірно-правовому й інших напрямках", - повідомили зі свого боку в пресслужбі МЗС Вірменії.