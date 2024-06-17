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18:49 17.06.2024

Графіки погодинних відключень у вівторок діятимуть усю добу - YASNO й обленерго

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Графіки погодинних відключень у вівторок діятимуть усю добу - YASNO й обленерго

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок застосовуватимуть протягом усієї доби, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Маємо досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки будуть діяти протягом усієї доби", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Подібну інформацію у своєму телеграм-каналі розмістив й енергохолдинг "ДТЕК", оператори системи розподілу якого працюють у чотирьох областях і в Києві, а також низка обленерго ("Прикарпаттяобленерго", "Миколаївобленерго").

Водночас "Миколаївобленерго" зазначило, що посилені графіки з 19:00 до 22:00 скасовують - відключатимуть не більше ніж одну чергу.

Коваленко зазначив, що загалом ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася.

"Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали на цілих 52 год 45 хв", - описав він ситуацію.

Водночас Коваленко звернув увагу, що зменшення відключень переважно було пов'язане з наявністю вільної генерації, оскільки минулого тижня працював атомний енергоблок, який вийшов з ремонту (наприкінці тижня пішов у ремонт черговий із них - ЕР), але висловив сподівання, що тенденція справедливого розподілу збережеться й надалі.

Як повідомлялося, з 8 червня в Україні почали тестувати нові графіки, які не враховують обсягу споживання критичної інфраструктури, що дало змогу більш рівномірно розподілити е/е між іншими споживачами.

Теги: #відключення #графіки

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