Події

15:36 17.06.2024

Відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Полтавського району, попередньо без загиблих - голова ОВА

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Відомо про дев’ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Полтавського району, попередньо без загиблих - голова ОВА

Відомо про дев’ятьох осіб, які постраждали внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури Полтавського району, за попередньою інформацією, загиблих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Сьогодні, 17 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали люди, станом на зараз відомо про дев'ятьох осіб, які дістали поранень, попередньо без загиблих", - сказав він у відео, опублікованому в телеграм-каналі.

Також, за словами голови ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок, інформація уточнюється.

Раніше в понеділок повідомлялося, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, внаслідок цього є постраждалі, під завалами можуть перебувати люди.

Теги: #полтавська_область #обстріл

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