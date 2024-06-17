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11:23 17.06.2024

На Дніпропетровщині затримано інформатора спецслужб РФ - Офіс генерального прокурора

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На Дніпропетровщині затримано інформатора спецслужб РФ - Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік добровільно погодився здійснювати розвідувально-підривну діяльність в інтересах спецслужб рф. Проживаючи поблизу лінії бойового зіткнення, він об’їжджав місцевість та фіксував дислокацію особового складу, військової техніки і фортифікаційних споруд Збройних сил України", - ідеться в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, розвіддані у вигляді координат із Google maps, а також текстових і голосових повідомлень чоловік передавав куратору через месенджер, отримуючи за це грошову винагороду.

Повідомляється, що отримані дані окупанти використовували для наведення та коригування артилерійських ударів по позиціях українських військових.

Прокуратура поінформувала, що чоловікові вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #дніпропетровська_область #офіс_генпрокурора

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