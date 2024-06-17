Положення закону "Про медіа" щодо збільшення присутності української мови на телебаченні набувають чинності 17 липня - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що з 17 липня 2024 року набувають чинності окремі положення статті 40 закону "Про медіа", які збільшать присутність державної мови на телебаченні.

"З 17 липня 2024 року посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм: використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Крім того, всі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

"Нові вимоги щодо збільшення присутності української мови на телебаченні є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі. Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту рідною українською мовою", - наголосив Кремінь.

Як повідомлялося, 16 липня 2024 року для місцевих друкованих медіа набуває чинності стаття 25 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови.