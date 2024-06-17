У Румунії автобус із 57 українцями потрапив у ДТП, 15 осіб постраждали - ЗМІ

У Констанці (Румунія) в неділю ввечері зіткнулися вантажівка й автобус, у якому перебували 57 громадян України, унаслідок чого 15 осіб постраждали, чотирьох осіб шпиталізували, повідомляє видання News.ro.

Згідно з даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми, двох дорослих і двох дітей шпиталізували.

Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца, водіїв транспорту перевірили на можливу присутність психоактивних речовин, результати виявилися негативними.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень.