Події

11:02 17.06.2024

У Румунії автобус із 57 українцями потрапив у ДТП, 15 осіб постраждали - ЗМІ

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У Констанці (Румунія) в неділю ввечері зіткнулися вантажівка й автобус, у якому перебували 57 громадян України, унаслідок чого 15 осіб постраждали, чотирьох осіб шпиталізували, повідомляє видання News.ro.

Згідно з даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми, двох дорослих і двох дітей шпиталізували.

Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца, водіїв транспорту перевірили на можливу присутність психоактивних речовин, результати виявилися негативними.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень.

Теги: #румунія #дтп

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