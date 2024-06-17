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10:09 17.06.2024

Окупанти обстріляли за добу 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, про жертви не повідомляють - ОК "Північ"

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Російські окупанти обстріляли за минулу добу сім прикордонних сіл у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, а також шість сіл у Сумському, Охтирському та Шосткинському районах Сумської області.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у понеділок уранці.

Повідомляється, що в селі Юнаківка Сумського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля магазину.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, авіацію для скидання боєприпасів. Клюси Корюківського району та Попівку Охтирського району було обстріляно двічі, Гасичівку Чернігівського району - тричі. Загалом за добу зафіксовано 16 обстрілів (104 вибухи) з різних видів озброєння.

Днем раніше повідомлялося про 25 обстрілів прикордоння в Чернігівській і Сумській областях за добу, у суботу вранці - про 29 обстрілів.

Теги: #чернігівська_область #обстріл #сумська_область

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