Окупанти обстріляли за добу 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, про жертви не повідомляють - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу сім прикордонних сіл у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, а також шість сіл у Сумському, Охтирському та Шосткинському районах Сумської області.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у понеділок уранці.

Повідомляється, що в селі Юнаківка Сумського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля магазину.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, авіацію для скидання боєприпасів. Клюси Корюківського району та Попівку Охтирського району було обстріляно двічі, Гасичівку Чернігівського району - тричі. Загалом за добу зафіксовано 16 обстрілів (104 вибухи) з різних видів озброєння.

Днем раніше повідомлялося про 25 обстрілів прикордоння в Чернігівській і Сумській областях за добу, у суботу вранці - про 29 обстрілів.