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06:14 17.06.2024

У НАТО обговорюють розширення ядерного арсеналу у зв'язку зі зростаючою загрозою з боку Росії та КНР

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У НАТО обговорюють розширення ядерного арсеналу у зв'язку зі зростаючою загрозою з боку Росії та КНР

НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю, заявив глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph.

"Я не вдаватимуся в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані та які мають зберігатися, але ми повинні консультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", - сказав Столтенберг.

Він додав, що блок має продемонструвати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати прямий сигнал своїм ворогам.

За словами глави НАТО, між членами організації в режимі реального часу проводилися консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, оскільки він закликав використовувати прозорість як стримувальний фактор.

 

Теги: #нато #ядерна_зброя #обговорення

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