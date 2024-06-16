У Миколаєві в понеділок, 17 червня, тимчасово відключать водопостачання

У Миколаєві в понеділок, 17 червня, тимчасово відключать водопостачання у зв'язку з аварією на очисних спорудах, попередив мер Олександр Сєнкевич.

"Завтра, 17 червня, з 09.00 буде припинено водопостачання в Миколаєві. Відключення пов'язане з аварією на очисних спорудах водопроводу. Ремонтні роботи триватимуть до 20.00 18 червня", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Мер Миколаєва також закликав городян зробити вдома запас води.