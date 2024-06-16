Події

20:17 16.06.2024

Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 88, на покровському напрямку ворог атакував 36 разів

2 хв читати
Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 88, на покровському напрямку ворог атакував 36 разів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби кількість бойових зіткнень усією лінією фронту зросла до 88, зокрема на покровському напрямку окупанти 36 разів атакували позиції Сил оборони, 25 штурмів успіху не мали, ще 11 атак - тривають, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 19:00 неділі, 16 червня.

Зазначається, що на харківському напрямку російські загарбники двічі атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один - триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація з боку Бєлгорода (РФ) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.

На куп'янському напрямку наші захисники стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. За даними Генштабу, наразі там триває два бойові зіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.

На лиманському напрямку протягом дня противник 10 разів атакував неподалік Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. "Активно застосовує авіацію, зокрема, завдав три удари шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще два удари, теж шістьма КАБами, по Шийківці. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще сім бойових зіткнень - тривають", - ідеться в оперативному зведенні.

За попередньою інформацією Генштабу, сьогодні втрати ворога на цьому напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ і склад боєприпасів.

На покровському напрямку окупанти не збавляють темпів наступу. "Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 25 штурмів агресора успіху не мали, ще 11 атак - тривають", - наголошують у Генштабі.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на курахівському напрямку. Наші захисники відбили п'ять атакувальних дій ворога. Ще стільки ж тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Гірник і Костянтинівка. За попередньою інформацією Генштабу, сьогодні втрати ворога на цьому напрямку склали 56 окупантів і одну станцію РЕБ.

Крім того, йдеться у зведенні, на Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак російських загарбників біля Кринків. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 16.06.2024
Окупанти за добу втратили 1160 осіб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб

00:07 16.06.2024
Активність окупантів на Времівському напрямку зросла втричі, а на Покровському ворог втратив понад 200 осіб

Активність окупантів на Времівському напрямку зросла втричі, а на Покровському ворог втратив понад 200 осіб

20:00 15.06.2024
На покровський напрямок припадає понад третина штурмових дій окупантів

На покровський напрямок припадає понад третина штурмових дій окупантів

16:53 15.06.2024
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку тривають дев'ять боїв - у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку тривають дев'ять боїв - у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої

14:09 15.06.2024
На Покровському напрямку триває 8 бойових зіткнень, 7 атак відбито - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку триває 8 бойових зіткнень, 7 атак відбито - Генштаб ЗСУ

11:38 15.06.2024
Росіяни продовжують атакувати на сході України, завдано 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують атакувати на сході України, завдано 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

07:30 15.06.2024
ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

01:58 15.06.2024
Одна людина загинула та семеро поранені внаслідок обстрілів прикордонних громад Сумської області

Одна людина загинула та семеро поранені внаслідок обстрілів прикордонних громад Сумської області

23:18 14.06.2024
На фронті сталося 81 бойове зіткнення, з них 29 – на Покровському напрямку

На фронті сталося 81 бойове зіткнення, з них 29 – на Покровському напрямку

23:02 14.06.2024
Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС

Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи над пунктами Формули миру, винесеними на Саміт миру, - Амерд

Присутність РФ на другому Саміті свідчитиме про те, що вони вирішили закінчити війну, - Зеленський

Зеленський: Переговори у Стамбулі 2022 року були безуспішними через ультиматуми російської сторони

ОСТАННЄ

Генпрокурор: Сподіваюся, що Саміт миру зміцнить зусилля світової спільноти в роботі з повернення цивільних і дітей, депортованих у РФ

Країни Африки хочуть домогтися миру в Україні, але є питання якого - глава МЗС Швейцарії

Графіки погодинних відключень е/е працюватимуть у понеділок із 8:00 до кінця доби

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС

Швейцарія має намір обговорити підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм - глава МЗС

Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи над пунктами Формули миру, винесеними на Саміт миру, - Амерд

Унаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській області постраждали дві людини

Зеленський: РФ завтра може розпочати з Україною переговори, якщо вийде з її законних територій

Присутність РФ на другому Саміті свідчитиме про те, що вони вирішили закінчити війну, - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА