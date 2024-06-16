Кількість боїв на всій лінії фронту зросла до 88, на покровському напрямку ворог атакував 36 разів

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Від початку доби кількість бойових зіткнень усією лінією фронту зросла до 88, зокрема на покровському напрямку окупанти 36 разів атакували позиції Сил оборони, 25 штурмів успіху не мали, ще 11 атак - тривають, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 19:00 неділі, 16 червня.

Зазначається, що на харківському напрямку російські загарбники двічі атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один - триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація з боку Бєлгорода (РФ) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.

На куп'янському напрямку наші захисники стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. За даними Генштабу, наразі там триває два бойові зіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.

На лиманському напрямку протягом дня противник 10 разів атакував неподалік Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. "Активно застосовує авіацію, зокрема, завдав три удари шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще два удари, теж шістьма КАБами, по Шийківці. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще сім бойових зіткнень - тривають", - ідеться в оперативному зведенні.

За попередньою інформацією Генштабу, сьогодні втрати ворога на цьому напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ і склад боєприпасів.

На покровському напрямку окупанти не збавляють темпів наступу. "Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 25 штурмів агресора успіху не мали, ще 11 атак - тривають", - наголошують у Генштабі.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на курахівському напрямку. Наші захисники відбили п'ять атакувальних дій ворога. Ще стільки ж тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Гірник і Костянтинівка. За попередньою інформацією Генштабу, сьогодні втрати ворога на цьому напрямку склали 56 окупантів і одну станцію РЕБ.

Крім того, йдеться у зведенні, на Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак російських загарбників біля Кринків. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.