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19:45 16.06.2024

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

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Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час участі в Саміті миру в Люцерні, Швейцарія, оголосив про пакет заходів на суму CAD52,4 млн (еквівалент $38,1 млн) на підтримку України.

Як повідомляється на сайті канадського прем'єр-міністра, нещодавно оголошений Канадою пакет заходів на підтримку українців включає CAD15 млн ($10,9 млн) на: підтримку вразливих дітей, молодь із групи ризику та реінтеграцію переміщених дітей, які повертаються до України, за допомогою поліпшення послуг із захисту дітей і варіантів сімейного догляду; покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів; підвищення поінформованості родин і громадянського суспільства щодо процесу пошуку зниклих безвісти осіб; підтримку чоловіків, які пережили сексуальне насильство в умовах конфлікту; підтримку чоловіків, що нещодавно були переміщені з України.

Крім того, уряд Канади інвестує CAD20 млн ($14,5 млн) на підтримку термінових заходів України щодо заміни пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Також, щоб підвищити безпеку українців і допомогти Україні відновитися, уряд Канади інвестує CAD15,4 млн ($11,2 млн) у: Міжнародний валютний фонд для зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні отримати технічну допомогу та навчання, необхідне для економічних реформ і вступу до Європейського союзу; на поліпшення можливості України безпечно очистити свою територію від мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни; на надання уряду України техдопомоги з боку експертів уряду Канади в секторах юстиції та енергетики.

Крім цього, уряд Канади також інвестує CAD2 млн ($1,5 млн) на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії.

 

Теги: #допомога #канада

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