Зеленський: Завдання України - посилювати ізоляцію Путіна

Володимир Путін перебуває в ізоляції і бореться виключно за себе, намагаючись розділяти світ, завдання України - посилювати його ізоляцію, зокрема і в російському суспільстві, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що Путін бореться виключно за себе... Він розуміє, що він ізольований. Ізольований не повністю, ви тут абсолютно праві. На жаль, є люди, які досі балансують, незважаючи на весь тероризм, який він приніс не тільки в нашу державу, а в багато країн світу: і Африка, і Сирія", - сказав Зеленський на підсумковій пресконференції Саміту миру в Бюргенштоку (Швейцарія).

Проте, як вважає президент України, Путін уже не гравець для багатьох країн.

"До речі, для Китаю він теж не гравець. Я впевнений у цьому. Вони всі розуміють, що він закінчить все одно, або поважаючи міжнародне право, або він піде на якісь радикальні речі, які призведуть все одно до його ізоляції", - додав Зеленський.

На думку президента України, у такій ситуації Путін намагається розділити світ і зробити його двополярним, щоб до нього хто-небудь приєднався.

"А наше завдання - робити все, щоб краще скепсис залишився скепсисом, ніж став на бік Росії. Наше завдання - зробити все, щоб його ізоляцію зрозуміло і його суспільство. Щоб у нього і всередині його країни був тиск. Тоді є можливість, я думаю, закінчити цю війну дипломатично", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що для досягнення своєї мети розділити Європу та інші союзи, Путін може спробувати організувати вторгнення в інші держави, включно з країнами НАТО, і необхідно не допустити цього.

"Україна - ключ. На жаль, ми платимо своїм життям, але, тим не менш, доки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалася глобальна війна", - заявив Зеленський.