Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого Саміту миру, заявив президент Володимир Зеленський.

"Кожен крок на шляху до справедливого миру привертав увагу певних груп учасників саміту та країн, які ще не долучилися, але зацікавлені в мирі", - заявив Зеленський після завершення першого інавгураційного Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку в неділю.

За його словами, "в нас уже є країни, які висловили свою зацікавленість у проведенні другого мирного саміту, і ми розпочали з ними переговори".

Глава держави не назвав перелік таких країн.

Він також зауважив, що "цими днями, об'єднавши 101 країну та міжнародну організацію, ми досягли великого успіху для України та всіх партнерів". "І наша справедлива мета - щоб до цієї благородної справи долучилися всі країни світу", - резюмував Зеленський.