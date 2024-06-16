Події

16:21 16.06.2024

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

1 хв читати
Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого Саміту миру, заявив президент Володимир Зеленський.

"Кожен крок на шляху до справедливого миру привертав увагу певних груп учасників саміту та країн, які ще не долучилися, але зацікавлені в мирі", - заявив Зеленський після завершення першого інавгураційного Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку в неділю.

За його словами, "в нас уже є країни, які висловили свою зацікавленість у проведенні другого мирного саміту, і ми розпочали з ними переговори".

Глава держави не назвав перелік таких країн.

Він також зауважив, що "цими днями, об'єднавши 101 країну та міжнародну організацію, ми досягли великого успіху для України та всіх партнерів". "І наша справедлива мета - щоб до цієї благородної справи долучилися всі країни світу", - резюмував Зеленський.

Теги: #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 16.06.2024
Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

16:51 16.06.2024
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

16:37 16.06.2024
Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

16:23 16.06.2024
Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

16:12 16.06.2024
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

16:04 16.06.2024
ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

15:35 16.06.2024
Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

15:21 16.06.2024
80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

15:16 16.06.2024
Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

15:12 16.06.2024
Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

ОСТАННЄ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70 - Генштаб ЗСУ

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Держсекретар Святого престолу на Саміті миру: Ватикан пропонує своє посередництво у вирішенні гуманітарних питань

Глава МЗС Мексики запропонувала перевести переговори учасників Саміту миру щодо України під егіду ООН

Зеленський обговорив із президентом Кіпру кроки з реалізації Формули миру та питання переговорів про вступ України до Євросоюзу

Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

ДІАЛОГ ВІДБУВСЯ І ОЧЕВИДНО, ЩО ЙОГО РЕЗУЛЬТАТОМ МОЖУТЬ СТАТИ АБСОЛЮТНО ПРАКТИЧНІ КРОКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА ЗАВЕРШЕННЯ САМІТУ МИРУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС

Мир в Україні буде глобальним миром - президент Португалії

Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА