Події

14:34 16.06.2024

Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

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Семеро мирних жителів, зокрема двоє дітей, дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості унаслідок ворожого обстрілу в с. Нова Полтавка в Краматорському районі Донецької області, повідомляє Офіс генпрокурора в неділю в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 червня 2024 року російські війська вдарили по с. Нова Полтавка Краматорського району.

Тип озброєння встановлюється.

Засіб ураження влучив по території приватного сектору. Семеро мирних жителів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема двоє дітей.

З осколковими пораненнями госпіталізовано двох братів 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували у дворі житлового будинку.

Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Серед пошкоджених об'єктів - приватні домогосподарства та автомобілі.

Теги: #донецька_область #обстріл

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