Президент Словенії: Якщо Україна перестане боротися - то настане кінець і Україні, і міжнародному верховенству права

Президент Словенії Наташа Пірц Мусар заявляє, що її країна вмотивована й готова активно сприяти процесу, який має привести до миру.

"Моя країна вмотивована й готова активно сприяти процесу, який має привести до того миру, в якому Україна як жертва агресії має право на вибір", - сказала вона на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру.

Вона наголосила, що "якщо Росія припинить воювати - то війна зупиниться, а якщо Україна перестане боротися - то настане кінець Україні, і це стане кінцем міжнародного верховенства права".