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20:38 15.06.2024

Дуда: Україна має повне право захищати свій суверенітет у будь-який спосіб, який співвідноситься з міжнародним правом

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Дуда: Україна має повне право захищати свій суверенітет у будь-який спосіб, який співвідноситься з міжнародним правом

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і незалежність у будь-який спосіб, який співвідноситься з міжнародним правом.

"Тільки Росія винна у війні, але це не означає, що Росія діє самостійно. Я маю на увазі ганебну роль маріонетки Путіна Олександра Лукашенка, який відіграв роль у цій війні, в той час, коли пригнічував свій народ. Він не лише дозволив російській армії напасти на Україну з території Білорусі, а й ініціював низку гібридних атак проти східних кордонів Польщі та Балтійських країн", - сказав він на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру в Швейцарії.

Він наголосив, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і незалежність "будь-яким способом, який співвідноситься з міжнародним правом".

Дуда заявив, що майбутня мирна угода має забезпечити суверенітет України і практичні можливості захищати свою незалежність, а також її право на самостійну внутрішню і зовнішню політику, без впливу РФ.

 

 

Теги: #польща #саміт_миру

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