Події

20:00 15.06.2024

На покровський напрямок припадає понад третина штурмових дій окупантів

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На покровський напрямок припадає понад третина штурмових дій окупантів

На покровський напрямок припадає більше третини штурмових дій окупантів, загальна кількість атак за добу суботи налічує 74, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на Покровському, на який припадає понад третина штурмових дій противника. Українські захисники міцно тримають оборону", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 19:00 суботи.

Так, на покровському напрямку 29 разів у суботу відбувалися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев'ять із них, а саме поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського. Авіація ворога застосовувалася неподалік Пташиного та Новоселівки, до цього впродовж дня біля Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки.

На харківському напрямку окупанти продовжують атакувати біля Вовчанська. Наразі ворог намагається реалізувати три спроби з покращення власних позицій, три попередні - відбиті. У районі Липців застосовано авіацію, що діяла з території Бєлгородської області (РФ).

На куп'янському напрямку ворог додав активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за суботу - дев'ять. Тривають бої в районі Роздолівки на сіверському напрямку.

На краматорському напрямку ворог застосував авіацію, завдавши ударів у районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

На курахівському напрямку вже десять разів за сьогодні ворог намагався прорвати наші рубежі, три спроби тривають у Георгіївки та Парасковіївки. За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено один ББМ та один склад боєприпасів.

На времівському напрямку кількість ворожих атак протягом доби зросла до 10. Усі безуспішні.

У зведенні зазначили, що загальна кількість ворожих атак - 74.

За рештою напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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