Ми готові до будь-яких ідей встановлення миру від країн, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, - Єрмак

Україна готова розглянути пропозиції Формули миру від усіх країн, які поважають незалежність і територіальну цілісність України, наголошує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми вважаємо абсолютно справедливим, що саме наша формула (Формула миру) і формула президента Зеленського є основою, тому що війна і агресія - проти України. Це справедливо... Але ми наголошуємо і говоримо про це завжди, наша позиція дуже чітка: ми відкриті до будь-яких пропозицій, ідей від усіх країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, наш суверенітет", - сказав Єрмак в ефірі Національного телемарафону в суботу, відповідаючи на запитання про те, чи можливий розгляд альтернативного мирного плану, зокрема від Китаю, проведення альтернативного саміту.

Він додав: "Ми хочемо, щоб цей план був спільний, був підтриманий більшістю країн світу".

"Щодо участі країн, яких сьогодні тут немає, президент Зеленський дуже чітко сказав про це з президентом Байденом: якщо наші принципи збігаються, наприклад із Китаєм, цей діалог обов'язково буде розпочато, й Китай долучиться до цього процесу", - сказав Єрмак.

При цьому він додав: "Якщо ж ітиметься про якісь інші принципи, то це не до нас".

Водночас перед початком саміту Єрмак сказав журналістам про те, що спільний мирний план може бути озвучений представнику РФ на наступному саміті: "Коли цей об'єднаний план буде готовий, ми шукатимемо можливість представити цей план представнику РФ. Ми думаємо, що це може відбутися на другому саміті".