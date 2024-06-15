На Покровському напрямку триває 8 бойових зіткнень, 7 атак відбито - Генштаб ЗСУ

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На Покровському напрямку з початку доби зберігається найвища активність російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сім атак - відбито, вісім - ще тривають. Бої відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом станом на 13:00 загальна кількість ворожих атак на лінії фронту сягнула 44.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. З початку доби підступних артилерійських ударів терористів зазнали: Біловоди – з напрямку Внєзапного (рф), Грабовське – зі сторони Старосєлья (рф), Михальчина Слобода – з Гузовки (рф).

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Бєлгорода (рф) ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі триває бій.

Також окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Тривають два бойові зіткнення.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилася до шести. Усі - невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.