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13:57 15.06.2024

Віцепрезидент США оголосила про виділення Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарні потреби

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Віцепрезидент США оголосила про виділення Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарні потреби

Віцепрезидент США Камала Гарріс у межах Саміту за мир в Україні та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосила, що Сполучені Штати нададуть понад $1,5 млрд через USAID і Державний департамент для підтримки народу України, повідомляє Білий дім.

"Від USAID це передбачає $500 млн нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення $324 млн раніше оголошених коштів на екстрені енергетичні потреби України. Це фінансування відновить енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширить виробництво електроенергії, заохотить інвестиції приватного сектору та захистить енергетичну інфраструктуру. Ці зусилля допоможуть Україні відреагувати на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, підтримуючи ремонт і відновлення, підвищуючи стійкість України до перебоїв у постачанні енергії та закладаючи основу для відновлення й розширення української енергетичної системи", - зазначається в повідомленні.

Крім того, Гарріс оголосила про виділення понад $379 млн гуманітарної допомоги від держави та USAID для задоволення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб і громад, які постраждали від війни Росії проти українського народу.

"Ця підтримка охоплює продовольчу допомогу, медичні послуги, житло, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців усередині країни і в регіоні. Допомога також передбачає підтримку комплексних заходів із захисту, включно з управлінням випадками та психосоціальною підтримкою, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобів для існування, щоб дати змогу сім'ям відновити дохід і задовольнити свої основні потреби", - зазначають у Білому домі.

Державний департамент США у співпраці з Конгресом також має надати додатково $300 млн як допомогу у сфері цивільної безпеки для України, зокрема на рятувальне обладнання для українських прикордонників та правоохоронних органів.

"Ця підтримка допоможе їм безпечно працювати на передовій лінії війни, захищаючи територію України, рятуючи мирних жителів, які зазнали атак Кремля, захищаючи критично важливу інфраструктуру і розслідуючи понад 120 000 зареєстрованих випадків воєнних та інших злочинів", - наголошується в повідомленні.

Кошти виділяють у межах більшого пакета іноземної допомоги, ініційованого президентом США Джозефом Байденом для підтримки народу України, оскільки Російська Федерація продовжує свої атаки на мирних жителів і критично важливу інфраструктуру, унаслідок яких загинуло приблизно 11 000 людей і мільйони людей перемістили. Вони втратили електрику, тепло, воду та інші основні комунальні послуги.

Теги: #гарріс #сша

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