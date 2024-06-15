Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

Росіяни завдали удару по одній із високовольтних підстанцій у східному регіоні, повідомило Міністерство енергетики України в суботу.

"В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів. Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи", - зазначили у відомстві.

У Чернігівській області ворог також обстріляв повітряну лінію (ПЛ) обленерго, внаслідок чого було одномоментно знеструмлено 1 765 абонентів у 12 населених пунктах.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 15 червня застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 23:00.

Відключення не передбачені для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

У суботу вранці Україна за запитом Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

За даними Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 35 606 МВт-год. Експорт не передбачається.