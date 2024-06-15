Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування

Посли країн-членів Європейського союзу в основному домовилися про рами для переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.

Міжурядові конференції, на яких буде дано старт переговорам, заплановано на 25 червня.

Про це в п'ятницю на своїй сторінці в соцмережі Х повідомляє бельгійське головування.

"Посли загалом домовилися про рамки переговорів щодо вступу України та Молдови. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції на 25 червня", - ідеться в повідомленні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" європейський дипломат, відповідне рішення було ухвалено в п'ятницю межах "спеціального" засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER).

"Сьогодні вдень головування запропонувало новий компроміс. Після цього нового компромісу посли щойно загалом погодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - повідомив він.

За словами європейського дипломата, офіційне затвердження цього рішення відбудеться наступного тижня в межах засідання Ради ЄС з економічних питань. "Це ще один історичний момент і ще один дуже чіткий сигнал нашої повної і непохитної прихильності Україні", - наголосив він.

Водночас посли відклали питання про 14 пакет санкцій для РФ, оскільки "одна держава-член запросила більше часу для розгляду запропонованих заходів".