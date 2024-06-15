Події

08:55 15.06.2024

На Київщині на третю добу загасили пожежу на промисловому об'єкті після ворожої атаки

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На Київщині на третю добу загасили пожежу на промисловому об'єкті після ворожої атаки
Фото: ДСНС Київщини

У Київській області на третю добу завершили гасіння пожежі, що виникла на одному з промислових підприємств унаслідок ворожої атаки 12 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київська область. 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, що виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що на місці гасіння пожежі працювало 221 фахівець особового складу, 76 одиниць техніки та п'ять пожежних поїздів.

 

 

 

Теги: #промпідприємства #пожежа #київська #атака

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