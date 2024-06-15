Остін: Путін не в тому становищі, щоб вимагати від України миру

Володимир Путін не в змозі висувати вимоги до України щодо припинення війни, заявив міністр оборони США Ллойд Остін журналістам у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 14 червня, про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше в п'ятницю Путін заявив, що Росія припинить війну в Україні тільки в тому випадку, якщо Київ погодиться відмовитися від своїх амбіцій що до НАТО, віддати всі чотири області, на які претендує Москва, і провести демілітаризацію.

"Він не в тому положенні, щоб диктувати Україні, що вона має робити для встановлення миру", - наголосив Остін.

Україна стверджує, що світ може бути заснований лише на повному виведенні російських військ та відновленні її територіальної цілісності.

"Під час цього несправедливого та неспровокованого вторгнення було поранено та вбито сотні тисяч солдатів. Він міг би покінчити з цим сьогодні, якби вирішив це зробити. І ми закликаємо його зробити це і залишити суверенну територію України", - сказав Остін.

У своєму зверненні Путін заявив, що "подальше існування України" залежить від виведення її військ, прийняття нейтрального статусу та початку переговорів з Росією, і сказав, що військовий стан Києва погіршиться, якщо він відкине цю пропозицію.

Час виступу Путіна явно був обраний для того, щоб передбачити саміт у Швейцарії, який, незважаючи на виключення Росії, називають "мирною конференцією", де президент України Володимир Зеленський прагне продемонструвати міжнародну підтримку умов Києва щодо припинення війни.

Його висловлювання також пролунали напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, на якому союзники України все ще розходяться у думках про те, чи слід і як посилити формулювання НАТО щодо майбутнього членства України в альянсі.

Офіційна лінія НАТО полягає в тому, що Україна колись приєднається до альянсу, але не зараз, коли країна перебуває у стані війни. "Майбутнє України – у НАТО", - заявили лідери НАТО на минулорічному саміті у Вільнюсі.

За словами дипломатів, деякі союзники хочуть посилити це формулювання, пропонуючи на саміті заявити, що шлях України до членства в альянсі "незворотний".