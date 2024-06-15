Сиріл Рамафоса переобраний президентом ПАР

Парламент ПАР переобрав Сиріла Рамафосу на пост президента країни після укладання угоди про коаліцію між правлячим Африканським національним конгресом (АНК) та опозиційними партіями, повідомляє ВВС у суботу.

Новий уряд національної єдності об'єднує АНК пана Рамафоси, правоцентристський Демократичний альянс (ДA) та дрібніші партії.

У своїй промові пан Рамафоса привітав нову коаліцію і сказав, що виборці очікують від лідерів "дій та спільної роботи на благо всіх мешканців нашої країни".

Національна асамблея до пізнього вечора засідала для голосування, щоб підтвердити, хто матиме владу в новій адміністрації. Раніше угода була укладена після кількох тижнів спекуляцій про те, з ким АНК співпрацюватиме після того, як на виборах минулого місяця вперше за 30 років втратила свою парламентську більшість.

АНК отримав 40% голосів, тоді як ДA посіла друге місце із 22%.

Генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула назвав угоду про коаліцію "чудовим кроком".

Це означає, що пан Рамафоса, який змінив Джейкоба Зуму на посту президента та лідера АНК після запеклої боротьби за владу у 2018 році, зміг зберегти владу. Наступним кроком Рамафоси стане розподіл посад у кабінеті міністрів, до якого увійдуть члени ДA.

Виступаючи перед законодавцями у п'ятницю в Кейптауні, Джон Стінхьюзен, лідер ДA, сказав: "Сьогодні історичний день для нашої країни, і я думаю, що це початок нового розділу".

Національна асамблея також спричинила присягу спікера від АНК, а пост віце-спікера дістався ДA.