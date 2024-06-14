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20:55 14.06.2024

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

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Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Країни "Великої сімки" (G7) виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків, ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту, опублікованому на сайті головування Італії в п'ятницю.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості розвіяти будь-які хибні уявлення про те, що час на боці Росії, що руйнування української інфраструктури та засобів для існування не має жодних наслідків для Росії або що Росія може здобути перемогу, якщо приведе Україну до економічного краху. З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії, G7 запустить кредити для прискорення надзвичайних доходів (ERA) для України, щоб надати Україні додаткове фінансування на суму близько $50 млрд до кінця року", - йдеться в документі.

Таким чином, без шкоди для можливих інших внесків і спільної роботи G7 має намір надати фінансування, яке обслуговуватиметься і погашатиметься майбутніми потоками надзвичайних доходів, що виникають унаслідок іммобілізації російських суверенних активів, які перебувають у ЄС та інших відповідних юрисдикціях.

"Для цього ми працюватимемо над отриманням дозволу в цих юрисдикціях на використання майбутніх потоків цих надзвичайних доходів для обслуговування та погашення кредитів. Ми підтверджуємо, що згідно з усіма застосовними законами і нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, допоки Росія не припинить своєї агресії і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому прагненні надати цю підтримку Україні", - наголошується в комюніке,

У ЄС заявляють, що мають намір розподіляти це фінансування за кількома каналами, які спрямовують кошти на військові потреби, бюджет і потреби відновлення України в межах обмежень наших відповідних правових систем та адміністративних вимог. "Стосовно реконструкції, ми також зміцнимо Міжвідомчу платформу координації донорів для України, щоб допомогти координувати виділення коштів і забезпечити їх відповідність найбільш пріоритетним потребам України такими темпами, які вона зможе ефективно освоїти. Це відіграє ключову роль у просуванні реформ України її європейським шляхом. У світлі вищевикладеного ми доручаємо нашим відповідним міністрам і посадовим особам вчасно реалізувати ці зобов'язання, щоб ERA почала виплати до кінця року", - йдеться в документі.

послідує

 

 

Теги: #фінансова_допомога #g7

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