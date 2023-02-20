Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч у понеділок у Києві з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіною Георгієвою та командою МВФ.

"Обговорили механізми фінансової підтримки України. Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів", - написав Шмигаль у телеграмі у понеділок увечері.

За словами глави уряду, планується, що програма з МВФ передбачатиме дві частини: невідкладну фінансову підтримку та підтримку структурних реформ, які сприятимуть відновленню України.

"Був радий почути високу оцінку з боку МВФ зусиль уряду щодо підтримки макроекономічної стабільності та продовження ключових реформ попри війну. Дякуємо МВФ за важливу підтримку України, яка зміцнює нас у боротьбі за нашу свободу та демократичні цінності", - додав Шмигаль.