Економіка

19:37 20.02.2023

Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

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Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч у понеділок у Києві з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіною Георгієвою та командою МВФ.

"Обговорили механізми фінансової підтримки України. Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів", - написав Шмигаль у телеграмі у понеділок увечері.

За словами глави уряду, планується, що програма з МВФ передбачатиме дві частини: невідкладну фінансову підтримку та підтримку структурних реформ, які сприятимуть відновленню України.

"Був радий почути високу оцінку з боку МВФ зусиль уряду щодо підтримки макроекономічної стабільності та продовження ключових реформ попри війну. Дякуємо МВФ за важливу підтримку України, яка зміцнює нас у боротьбі за нашу свободу та демократичні цінності", - додав Шмигаль.

 

Теги: #мвф #премєр #фінансова_допомога

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