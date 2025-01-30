Київрада виділила на допомогу Силам оборони з бюджету столиці понад 5 млрд грн - мер

Київська міська рада на засіданні у четвер виділила понад 5 млрд грн на підтримку військовослужбовців, переважно через програму "Захисник Києва", повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Ми маємо ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік. І виділити понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. Зокрема, 4,9 млрд будуть спрямовані на програму "Захисник Києва". Понад 93 млн грн додатково виділяємо на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 млн передбачаємо як субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони", – сказав Кличко під час сесії.

Мер Києва також повідомив, що київські депутати пропонують Верховній Раді внести зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять громадам заздалегідь планувати видатки на підтримку Сил оборони.

"Існуючі положення Бюджетного кодексу обмежують можливості місцевих рад, зокрема й Київську міську раду, у фінансуванні нагальних потреб Сил оборони. Сьогодні ми можемо використовувати для цього тільки залишки бюджету, які формуються наприкінці року, та кошти з перевиконання дохідної частини бюджету. Це не відповідає викликам, з якими стикається наша держава. Тому ми звернемося до Верховної Ради України з тим, аби парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу. Це дозволить місцевим громадам планувати видатки на підтримку наших військових і тероборони заздалегідь – при формуванні бюджету", – наголосив Кличко.

Депутати Київради також проголосували за збільшення одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян до 50 тис. грн, яке ініціював Кличко. За його словами, ці кошти будуть передбачені в програмі "Захисник Києва".