Події

20:26 14.06.2024

З півночі на фронті було вже 71 бойове зіткнення, на курахівському напрямку вбито 36, поранено 60 окупантів

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З півночі на фронті було вже 71 бойове зіткнення, на курахівському напрямку вбито 36, поранено 60 окупантів

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту російсько-української війни від початку доби зросла до 71 станом на 19:00, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Від початку доби найбільше боїв відбулося на покровському та курахівському напрямках. На покровському було 24 бойові зіткнення, 14 відбито, десять - ще тривають поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новопокровського.

На курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до 15, відбито 12 штурмових дій російських загарбників, три тривають біля Красногорівки та Костянтинівки. "Сьогодні, попередньо, наші воїни вже поранили 60 і ліквідували 36 окупантів. Знищено два ворожі танки, бойову броньовану машину, два автомобілі та наземну станцію управління БПЛА. Пошкоджено три автомобілі та чотири танки противника", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев'яти, вісім із них успішно відбито, ще одна триває біля Піщаного. На лиманському напрямку кількість бойових зіткнень сягнула семи, тривають два з них неподалік Греківки та Невського. На північному напрямку за день відбито три спроби загарбників поліпшити тактичне становище поблизу Роздолівки. На решті напрямків - без особливих змін.

Станом на 16:00 повідомлялося про 60 бойових зіткнень, зокрема 22 на покровському напрямку.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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