Чисельність армії Польщі перевищила 200 тис. осіб - глава Міноборони

Чисельність польської армії перевищила 200 тис. військовослужбовців, заявив у четвер міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Збройні сили Польщі налічують уже понад 200 тис. солдатів у строю", - написав глава польського Міноборони у своєму офіційному акаунті в X.

"Це важливий крок для безпеки Польщі та Північноатлантичного альянсу", - наголосив він.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що до кінця цього року чисельність польської армії планується збільшити до 220 тис. військовослужбовців.