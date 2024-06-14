Чисельність армії Польщі перевищила 200 тис. осіб - глава Міноборони
Чисельність польської армії перевищила 200 тис. військовослужбовців, заявив у четвер міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Збройні сили Польщі налічують уже понад 200 тис. солдатів у строю", - написав глава польського Міноборони у своєму офіційному акаунті в X.
"Це важливий крок для безпеки Польщі та Північноатлантичного альянсу", - наголосив він.
Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що до кінця цього року чисельність польської армії планується збільшити до 220 тис. військовослужбовців.