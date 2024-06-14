Події

16:13 14.06.2024

Чисельність армії Польщі перевищила 200 тис. осіб - глава Міноборони

1 хв читати

Чисельність польської армії перевищила 200 тис. військовослужбовців, заявив у четвер міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Збройні сили Польщі налічують уже понад 200 тис. солдатів у строю", - написав глава польського Міноборони у своєму офіційному акаунті в X.

"Це важливий крок для безпеки Польщі та Північноатлантичного альянсу", - наголосив він.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що до кінця цього року чисельність польської армії планується збільшити до 220 тис. військовослужбовців.

Теги: #польща #армія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:03 14.06.2024
Польща знову піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні

Польща знову піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні

17:14 13.06.2024
Глава Пентагону: Змін щодо покриття Польщі Patriot не буде

Глава Пентагону: Змін щодо покриття Польщі Patriot не буде

19:12 12.06.2024
Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

17:11 12.06.2024
Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю з 13 червня

Польща вводить буферну зону на кордоні з Білоруссю з 13 червня

22:12 10.06.2024
Зняття обмежень на використання західної зброї вкрай важливе для України - Стефанчук

Зняття обмежень на використання західної зброї вкрай важливе для України - Стефанчук

14:54 10.06.2024
Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

12:18 07.06.2024
УЗ попередила про погіршення ситуації на автомобільних ПП на польському кордоні, закликавши відправляти вантажі залізницею

УЗ попередила про погіршення ситуації на автомобільних ПП на польському кордоні, закликавши відправляти вантажі залізницею

10:26 07.06.2024
Польські фермери припинили акцію протесту перед ПП "Гребенне - Рава-Руська"

Польські фермери припинили акцію протесту перед ПП "Гребенне - Рава-Руська"

08:43 07.06.2024
Польща знову піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

Польща знову піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

00:19 07.06.2024
Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"

Польські фермери припиняють блокування КПП "Рава-Руська"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

ОСТАННЄ

Росіяни й далі намагаються витіснити українські підрозділи на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити роль Альянсу в координації допомоги у сфері безпеки та навчання для України - Столтенберг

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

За матеріалами ДБР суд призначив 14 і 15 років в'язниці двом перебіжчикам, завершено розслідування і повідомлено про підозру ще шести особам

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Заява Путіна про готовність до мирних переговорів свідчить про його слабкість - Мережко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві 2022 року

Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА