У результаті обстрілів на Донеччині за добу поранено дев’ять жителів

Унаслідок обстрілів у Донецькій області дістали поранення 9 жителів, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у зведенні за минулу добу.

"За 13 червня росіяни поранили 9 жителів Донбасу: 6 у Селидовому, по 1 у Торецьку, Кураховому і Красногорівці", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1996 жителів, 5018 - дістали поранення.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.